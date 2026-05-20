Мадьяр: Венгрия вправе сама решать, у кого закупать энергоресурсы

Венгрия, как и любая другая страна ЕС, обладает суверенитетом в вопросе закупки энергоресурсов.

Об этом заявил журналистам венгерский премьер Петер Мадьяр на пресс-конференции с его польским коллегой Дональдом Туском по итогам их переговоров в Варшаве.

"В Евросоюз входят суверенные государства, поэтому они обладают также суверенным правом решать, в какую сторону они хотят пойти по разным вопросам", - сказал Мадьяр, комментируя вопрос одного из журналистов к его польскому коллеге Дональду Туску о том, как Варшава реагирует на продолжение Будапештом закупок российских энергоносителей. Трансляцию пресс-конференции вел телеканал TVP Info.

11 мая бывший тогда кандидатом на пост министра экономики и энергетики Иштван Капитань заявил, что новое правительство Венгрии не планирует отказываться от контрактов с Россией по закупкам нефти и газа, но будет диверсифицировать источники и маршруты поставок энергоносителей.