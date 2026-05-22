В Европе «Силе Сибири – 2» предрекли роль «короля газопроводов»

Реализация проекта магистрального газопровода из России в Китай "Сила Сибири - 2" призвана навсегда изменить глобальные потоки распределения природного газа. Об этом говорится в статье испанской газеты El Pais.

По ее версии, получая больше газа из РФ, КНР будет намного меньше вынуждена искать контракты на мировом рынке сжиженного природного газа (СПГ), поставляемого в значительной мере США после закрытия Ормузского пролива. Это в свою очередь позволит ЕС, Японии или Индии легче удовлетворять свои потребности в импорте. Как пишет издание,

"Сила Сибири - 2" "обещает стать королем газопроводов".

"Сила Сибири - 2" - проект магистрального газопровода из России в Китай через территорию Монголии. Его мощность может составить до 50 млрд куб. м газа в год.

Россия и КНР в результате визита президента России Владимира Путина в Китай в конце августа - начале сентября 2025 года подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири - 2" и транзитного газопровода через территорию Монголии "Союз Восток".

Работа по контрактам на поставку газа по газопроводу "Сила Сибири - 2" находится на финальной стадии, сообщил в эфире "Вестей" в ходе визита российской делегации в КНР вице-премьер Александр Новак. По его словам, идет техническая доработка документов.