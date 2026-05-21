Спрогнозирована стоимость нефти в ближайший год

Средняя цена за один баррель нефти марки Brent в течение ближайших 12 месяцев будет составлять порядка $81-100. Такую консенсусную оценку на основе опроса 126 управляющих активами и экспертов привело агентство Bloomberg.

Участники рынка исходят из того, что в ближайшие месяцы сохранится высокий уровень геополитической напряженности, вызванной проведением США и Израилем военной операции против Ирана и ответными действиями исламской республики. Тем не менее эксперты полагают, что текущая кризисная ситуация не должна привести к фундаментальным изменениям на нефтяном рынке, которые радикально бы сместили баланс спроса и предложения.

Опрошенные агентством участники рынка считают наиболее вероятным сценарием оптимизации цен на нефть снижение глобального спроса в течение ближайших месяцев. Также эксперты ожидают роста добычи нефти в США, в 2027 году речь может идти о рекордных 14,1 млн баррелей в день. Рост добычи в США, как указывают участники рынка, позволит высвободить дополнительные объемы нефти для мировой торговли.