Новый пакет соглашений с Китаем обошелся без «Силы Сибири-2»

В списке документов, подписанных и принятых по итогам переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина и опубликованных на сайте Кремля, не упоминается проект газопровода «Сила Сибири-2», обсуждение которого называлось одной из главных тем.

Ранее непосредственно после переговоров пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмечал, что сторонам «какие-то нюансы осталось договорить», а также отказался говорить о возможных сроках начала реализации проекта.

«Четко пока нет. Это коммерческая информация все-таки», — объяснил чиновник.

Тем не менее он подчеркнул, что в целом Москва и Пекин согласовали основные параметры газопровода. Понятно, где он пройдет и как его строить. Что осталось утвердить, Песков не уточнил, однако назвал решение оставшихся позади вопросов «большим достижением».

Накануне визита помощник президента России Юрий Ушаков утверждал, что стороны обсудят проект, однако не стал анонсировать подписание каких-либо документов. Путин на пресс-конференции после общения с Си Цзиньпином газопровод не упоминал.

По итогам прошлого визита, в сентябре 2025 года, глава «Газпрома» Алексей Миллер объявил о подписании юридически обязывающего меморандума на тему «Силы Сибири-2». Факт соглашения позднее подтвердил Путин, однако документ не попал в аналогичный список на сайте Кремля, а китайская сторона не стала комментировать ситуацию.

По данным СМИ, нерешенными остаются вопросы стоимости поставок, их условий и участия Китая в финансировании самих работ. По данным источников, Пекин хочет получать топливо по внутренним российским ценам и не иметь обязательств по объемам закупок за год, что является обычным для России условием.

Как утверждает Bloomberg, незадолго до нынешнего визита российской делегации «Газпром» сделал очень выгодное предложение по «Силе Сибири-2». Москва рассчитывает, что энергетический кризис из-за перекрытия Ираном Ормузского пролива, повысит интерес Пекина к проекту. Источник, близкий к российской компании, признал, что пока китайская сторона никак не демонстрирует изменения подхода, но, возможно, к осени решение будет найдено.