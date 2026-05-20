Экономист Ракша объяснил, как долго продлится укрепление рубля
С начала апреля российский рубль укрепился по отношению к доллару примерно на 12 процентов. Это стало одним из лучших показателей среди всех мировых валют за указанный период. Как долго будет наблюдаться такая динамика, рассказал экономист Денис Ракша.
На усиление валюты влияет рост мировых цен на нефть. Ракша подчеркнул, что в последнее время курс рубля перестал так сильно зависеть от нефтяных котировок. На изменение ситуации повлияло решение российского Минфина одновременно с началом войны в Персидском заливе приостановить действия бюджетного правила.
По словам экономиста, в ближайшее время ждать улучшение ситуации на нефтяном рынке не стоит, так как сложные отношения между Ираном и Соединенными Штатами сохраняются.
— Так что крепкий рубль мы будем иметь до тех пор, пока у нас высокие цены на нефть. Тут никуда не денешься, — отметил Ракша в эфире Радио «Комсомольская правда».
Во вторник, 19 мая, Центробанк России установил официальный курс американского доллара. Он составил 71,3 рубля. Валюта достигла таких значений впервые с февраля 2023 года.