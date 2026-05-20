Мадьяр поставил Евросоюз на место

Венгрия, как и любое другое государство Европейского союза, обладает суверенным правом самостоятельно принимать решения о закупке энергоресурсов. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр по итогам переговоров с коллегой из Польши Дональдом Туском.

— В Евросоюз входят суверенные государства, поэтому они обладают также суверенным правом решать, в какую сторону они хотят пойти по разным вопросам, — передает слова Мадьяра телеканал TVP Info.

Главы Министерства иностранных дел Венгрии Анита Орбан ранее заявила, что новое правительство Венгрии, возглавляемое Петером Мадьяром, намерено выстраивать «открытые и взаимовыгодные» отношения с Россией, признавая ее «важную роль в Европе».

Некоторое время спустя после обнародования итогов парламентских выборов Мадьяр объявил о планах по тотальному аудиту всех соглашений, связанных со строительством при сотрудничестве с Россией АЭС «Пакш-2». Он уточнил, что по итогам проверки не исключает пересмотра финансовых условий или даже разрыва отдельных договоренностей.