Центробанк РФ направил ходатайство по иску к Euroclear

Центробанк РФ просит Арбитражный суд Москвы обратить к немедленному исполнению решение о взыскании по иску €200 млрд с Euroclear. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

«В Арбитражный суд города Москвы поступило ходатайство об обращении решения по иску Центрального банка РФ к Euroclear Bank S.A./N.V к немедленному исполнению», — говорится в сообщении.

На прошлой неделе Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ЦБ РФ о взыскании с Euroclear €200 млрд из-за блокировки депозитарием российских активов.

15 декабря прошлого года в Арбитражный суд города Москвы поступило исковое заявление Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear на 18,17 трлн рублей, в котором хранятся €180 млрд замороженных активов российского регулятора.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что разблокирование замороженных в Евросоюзе суверенных активов России теперь возможно, только если за это проголосует квалифицированное большинство европейских стран.

Ранее в Британии назвали «провалом» политику ЕС по конфискации активов РФ.