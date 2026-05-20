В России заявили о финальной стадии согласований «Силы Сибири-2»

Согласование контракта о строительстве газопровода «Сила Сибири-2» из России в Китай находится на финальной стадии, в настоящее время продолжается техническая доработка документов. Об этом рассказал член приехавшей в Пекин российской делегации, вице-премьер Александр Новак, передает ТАСС.

По его словам, «между компаниями сейчас уже на финише окончательные договоренности по контрактам конкретным». Чиновник объяснил, что договоренности на уровне лидеров страны были достигнуты ранее, теперь необходимо довести до окончательного вида документы. Какие именно детали осталось обсудить, Новак не уточнил.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков признал, что конкретики по срокам начала строительства пока нет, хотя достижение политических соглашений — большое достижение. Сам глава государства этот вопрос после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпинем не комментировал.

По итогам предыдущего визита Путина в Китай, в сентябре прошлого года, глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о подписании юридически обязывающего меморандума на тему строительства «Силы Сибири-2». Позднее Путин указал, что стороны смогли прийти к консенсусу. В Пекине на эти заявления не отреагировали.

СМИ выяснили, что ключевые нерешенные моменты связаны со стоимостью поставок газа по «Силе Сибири-2», обязательствами по покупке газа, а также участием Китая в строительстве с финансовой точки зрения. По их оценкам, выдвигаемые Пекином требования по-прежнему невыгодны России.

Перед нынешним визитом Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что «Газпром» сделал исключительно выгодное предложение и надеется, что глобальный энергетический кризис, связанный с конфликтом на Ближнем Востоке, сделает китайскую сторону более сговорчивой.