США требуют от Киева снять санкции с белорусских удобрений

Власти Соединённых Штатов призывают Киев ослабить ограничения на ввоз калийных удобрений из Белоруссии.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, в Вашингтоне считают, что снятие запретов могло бы способствовать улучшению отношений с Белоруссией.

Ранее еврокомиссар по сельскому хозяйству и продовольственной безопасности Кристоф Хансен заявил, что Евросоюз не намерен снижать импортные пошлины на удобрения из России и Белоруссии, несмотря на кризис в отрасли.