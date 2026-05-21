Эксперт Новиков предостерег россиян от покупки техники на фоне снижения курса доллара

Товары из-за рубежа стоит покупать на фоне падения доллара, заявили финансовые эксперты. Действительно ли это так и как будет вести себя валюта в ближайшее время, разбиралась Москва 24.

Время покупать?

Россиянам стоит приобрести зарубежные товары на фоне падения доллара, сообщило издание "Абзац" со ссылкой на финансового аналитика Дмитрия Голубовского.

По его мнению, гражданам следует прямо сейчас совершить покупки, которые долгое время откладывались.

Хороший ремонт хотели сделать с качественными материалами импортными? Делайте. Запчасти к импортным автомобилям хотели приобрести? Идите приобретайте сейчас. Если импортный автомобиль хотели купить, приобретайте.

Эксперт отметил, что снижение курса американской валюты до текущего уровня в 70 рублей носит временный характер, но уже к концу года все брокерские дома прогнозируют существенный рост.

18 мая внебиржевой курс доллара впервые опустился ниже 72 рублей, начиная с 8 февраля 2023 года, а с начала апреля рубль укрепился к доллару на 12%, показав лучший результат среди мировых валют. Причины этого эксперты видят в высоких ценах на энергоносители из-за конфликта между США, Израилем и Ираном.

Глава аналитического департамента инвестиционной и брокерской компании Наталия Пырьева в беседе с Ura.ru отметила, что во втором полугодии ожидается снижение ключевой ставки и выравнивание обстановки на Ближнем Востоке. Это приведет к умеренному ослаблению рубля до 75–80 за доллар.

Текущая стоимость выглядит привлекательной для покупки валюты, но не стоит переводить все активы – оптимально выделить 10–15%, добавила эксперт.

Она отметила, что покупка наличных не самая надежная стратегия, поскольку у банков может быть ограничена наличная ликвидность. Это негативно скажется на предлагаемых курсах покупки/продажи.

"Однако, если существует необходимость разместить часть средств в валюте, например, для поездок за рубеж, то мы традиционно придерживаемся принципа распределения сбережений в нескольких валютах и покупки в период укрепления рубля, который сейчас и наблюдаем", – отметила Пырьева.

"Низкая импортная активность"

При этом экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников отметил в разговоре с Москвой 24, что, несмотря на падение доллара, ситуация с покупательной способностью сейчас сложная. Выигрывают только те, кто имеет средства на приобретение валюты.

"Конечно, лучше приобретать сейчас, допустим, бытовую технику, поскольку, если будет введен технологический сбор, это может дать толчок ценам от 15 до 20%. Такой риск существует", – объяснил эксперт.

Он также подчеркнул, что сама по себе ситуация с курсом рубля возникла в том числе из-за того, что в стране наблюдается низкая импортная активность. Поэтому особого предложения товаров из-за рубежа нет, добавил Масленников.

Что касается динамики курса, думаю, он начнет слабеть где-то после 4 июня, когда Минфин обнародует новые параметры валютных интервенций [I](массированная покупка или продажа иностранной валюты государством, чтобы искусственно изменить курс национальной валюты. – Прим. ред.)[/I]. Поэтому сейчас, до конца месяца, рубль будет где-то в коридоре 70–71, может быть, даже чуть ниже, а дальше доллар начнет постепенно укрепляться. Думаю, в июне он будет стоить где-то около 75–76.

В свою очередь, маркетолог, член гильдии маркетологов Игорь Новиков в беседе с Москвой 24 отметил, что приобретать бытовую технику и другие товары в связи с падением курса доллара не рекомендуется, так как в ретейле ориентируются на прогностическую стоимость.

"Когда товары из-за рубежа попадают на российский рынок, закладывается цена, которая позволит купить их еще раз для восполнения ассортимента. Поэтому вряд ли продавцы будут снижать стоимость в России сопоставимо с курсом доллара", – предупредил он.

С другой стороны, если человек делает покупки за границей (выезжая куда-то), есть смысл обменять рубли на доллары по более низкому курсу и что-то привезти. Также наблюдается увеличение покупок из-за рубежа, но на территории РФ цены на товары пока активно не снижаются, заключил Новиков.