Британский министр извинился за «неуклюжее» смягчение санкций против РФ

Министр торговли Великобритании Крис Брайант извинился за временное смягчение антироссийских санкций. Решение разрешить импорт российского дизеля и авиатоплива было вызвано риском дефицита в стране, сообщает Bloomberg.

Выступая в парламенте, Брайант заявил, что лицензию отзовут при первой же возможности, и взял вину за «неуклюжесть» процедуры на себя.

«Мы справились с этим неуклюже, это целиком и полностью моя вина, за что я приношу свои извинения. В итоге мы создали неверное впечатление о том, чего пытаемся добиться», — сказал министр.

Британские власти подчеркивают, что послабление носило исключительно технический характер и не означает пересмотра общего санкционного курса.