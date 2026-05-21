Союзники РФ намерены создать совместную торговую платформу

Казахстан и Китай на фоне роста товарооборота сельскохозяйственной продукции договорились создать зерновую торговую платформу. Об этом пишет Sputnik Казахстан.

По данным издания, договоренность была достигнута в ходе переговоров вице-министра сельского хозяйства Казахстана Ермека Кенжеханулы с руководителем госуправления по продовольствию и стратегическим резервам КНР Лю Хуаньсинем.

«По итогам 2025 года товарооборот сельскохозяйственной продукции между двумя странами увеличился на 36,8% и составил $1,97 млрд. За январь-март 2026 года этот показатель вырос на 61,7% и достиг $697 млн», - отмечается в статье.

При этом Казахстан в 2025 году экспортировал в Китай сельхозпродукцию на сумму $1,43 млрд. И только за три месяца текущего года экспорт увеличился на 82,4%, достигнув $550 млн.

Напомним, что ранее стало известно о резком замедлении роста промышленного производства и розничных продаж в Китае. Согласно данным Нацбюро статистики Китая, промышленное производство в апреле выросло только на 4,1% в годовом выражении. Это ниже прогнозов аналитиков, которые ожидали уровня в 6%, а также ниже мартовского показателя в 5,7%. Начал снижаться и уровень инвестиций. На этом фоне власти КНР заявили о «суровой» международной экономической обстановке.