МИД Китая высказался о перспективах «Силы Сибири–2»

Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Го Цзякунь прокомментировал перспективы реализации проекта газопровода «Сила Сибири – 2».

Выступая на брифинге, дипломат ответил на вопрос о текущем статусе переговоров между двумя странами.

«Под стратегическим руководством глав двух государств Китай и Россия осуществляют тесное сотрудничество в различных областях, включая энергетику», – отметил представитель министерства, передает РИА «Новости».

По его словам, Пекин настроен на постоянное углубление практического взаимодействия. Китайская сторона подчеркивает, что партнерство строится исключительно на взаимовыгодной основе и уважении интересов друг друга.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Пекин достигли понимания по основным параметрам проекта газопровода «Сила Сибири – 2».

Российская сторона рассчитывает согласовать цены для этой магистрали на фоне энергетической нестабильности.

Ранее сообщалось, что специалисты уже утвердили техническую сторону вопроса.