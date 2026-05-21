МИД приравнял использование активов РФ к финансированию терроризма

Любая передача заблокированных российских средств на нужды украинской армии будет расцениваться как прямое спонсирование террористической деятельности и повлечет за собой встречные иски, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

© МИД России

Захарова заявила, что любое прямое или косвенное использование заблокированных российских активов для оказания финансовой помощи Банковой, а также любое его кредитование за счет собственных средств должно рассматриваться как финансирование терроризма, передает РИА «Новости».

Дипломат добавила, что Россия обязательно добьется компенсации нанесенного ущерба в строгом соответствии с нормами международного права.

Кроме того, Москва оставляет за собой право выдвинуть претензии к государствам, которые спонсируют преступления украинских военных за счет изъятых средств. Подобные действия западных стран будут расцениваться как поддержка актов геноцида и иных международных преступлений.

Европейский союз рассматривал замороженные активы России в качестве единственного способа спасения киевского режима.

Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о крайне жестких ответных мерах со стороны Москвы.