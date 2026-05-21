Послабления со стороны США и Британии в отношении российской нефти продемонстрировали очевидный раскол в международной кампании экономического давления на Москву, признал евродепутат Вилле Ниинисте.

Смягчение ограничений выявило серьезный кризис в политике западной изоляции, передает РИА «Новости».

Депутат Европарламента Вилле Ниинисте подчеркнул негативные последствия задержек в принятии новых мер.

«Обещанный законодательный запрет на импорт российской нефти даже еще важнее сейчас, когда есть слом в глобальных санкциях», – заявил политик изданию Euractiv.

Парламентарий выразил уверенность, что нерешительность Еврокомиссии приносит прямую выгоду российской экономике. Ранее европейские чиновники отмечали невозможность назвать точные сроки полного отказа от энергоносителей из-за обострения на Ближнем Востоке и роста цен.

Запланированное на 15 апреля представление соответствующего законопроекта исключили из ближайшей повестки ведомства. При этом Москва неоднократно подчеркивала готовность успешно справляться с усиливающимся многолетним давлением Запада.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британское правительство смягчило ограничения на ввоз произведенного из российской нефти горючего.

Министерство финансов США продлило исключения из санкций для морских поставок энергоносителей из РФ.

Евросоюз планирует ввести 21 пакет антироссийских мер до начала июля.