Запасы нефти в стратегическом резерве США стали таять

Мировые запасы сырой нефти и нефтепродуктов сокращаются рекордными темпами. Об этом со ссылкой на данные Goldman Sachs сообщает Bloomberg.

Из-за затянувшейся войны на Ближнем Востоке, которая препятствует поставкам, в мае 2026 года видимые запасы сырья сократились на рекордные 8,7 миллиона баррелей в день, что почти вдвое больше средних показателей с начала конфликта.

«Физические рынки продолжают сокращаться, поскольку предполагаемый объем экспорта нефти через пролив составляет всего пять процентов от обычного», — заявили в Goldman Sachs.

Неделей ранее исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль предупредил, что коммерческие запасы нефти сокращаются ускоренными темпами. По оценкам агентства, даже если конфликт в ближайшее время закончится, рынок будет испытывать «острый дефицит предложения» до октября.

По словам аналитиков Goldman Sachs, падение импорта «распространилось из Азии в Европу». Так, например, поставки авиакеросина в Европу на 60 процентов ниже среднего показателя за 2025 год. Таять начали также общенациональные запасы нефти в США. На прошлой неделе объемы стратегического нефтяного резерва сократились на рекордные 17,8 миллиона баррелей, поскольку рекордные объемы экспорта начинают истощать запасы. В некоторых штатах нефти хранилищах осталось буквально на дне.

«Сезон отпусков в США начинается в эти выходные, что означает рост спроса на бензин, дизельное топливо и авиакеросин», — предупредили аналитики.

В Wood Mackenzie прогнозируют, что затяжная блокировка Ормузского пролива может привести к стремительному подорожанию нефти. Если важнейшая на Ближнем Востоке логистическая артерия не откроется до конца этого года, биржевая стоимость эталонной североморской марки сырья Brent поднимется до 200 долларов за баррель. При таком раскладе мировая экономика столкнется с самым сильным энергокризисом за последнее столетие, предупредили эксперты.