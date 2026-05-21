$70.9581.98

Экономист объяснил резкое обрушение доллара и озвучил прогноз на будущее

Газета.Ru

Резкое обрушение доллара и укрепление рубля вызваны несколькими причинами, включая приостановку действия валютного права Минфином и конфликт в Иране, который привел к дефициту на нефтяном рынке. Об этом экономист Денис Ракша заявил Общественной Службе Новостей.

Обрушение доллара объяснили
© РИА Новости

По словам специалиста, даже если конфликт на Ближнем Востоке закончится уже завтра, последствия его долго будут отражаться на нефтяном рынке, поэтому в обозримом будущем ждать полного восстановления ситуации не приходится.

«Соответственно вместо бюджетного правила на курс рубля стали действовать цены на нефть, которые всё время растут», – объяснил эксперт.

Таким образом, дефицит нефти и в целом политика президента США Дональда Трампа ослабляют доллар по отношению к рублю и прочим валютам, считает экономист. По его мнению, такая тенденция сохранится в ближайшее время надолго, так как даже после возвращения к проведению валютных операций на рубль будут влиять доходы от экспорта нефти по высокой стоимости – это будет способствовать укреплению российской нацвалюты.

Напомним, курс доллара на внебиржевом рынке 20 мая упал до 69 рублей — уровня, который ещё недавно выглядел маловероятным. Рубль укрепился на редком сочетании факторов — дорогой нефти, больших продаж валютной выручки экспортёрами, слабого импорта, высокой ключевой ставки и налогового периода. Экономисты и финансовые аналитики допустили краткий уход доллара ниже 67–69 рублей, но не ждут, что курс закрепится там надолго.