Что скоро рухнет в цене из-за укрепления рубля

Кандидат экономических наук Алена Габудина рассказала, что именно сейчас может стать дешевле на фоне укрепления рубля.

В последние дни зарубежные СМИ активно пишут о том, что российский рубль стал "лучшей валютой в мире по отношению к рублю". Поводом для этого стало укрепление курса примерно до 70 рублей за доллар. На этом фоне россияне уже начали замечать снижение цен на некоторые импортные товары, сообщает Megatyumen.ru.

Прежде всего это касается:

смартфонов и электроники;

зарубежной бытовой техники;

товаров, цена которых привязана к доллару;

туристических путевок;

заказов на иностранных маркетплейсах.

Особенно выиграли в этой ситуации туристы, которые заранее забронировали поездки за границу, но еще не успели полностью их оплатить.

А вот ждать заметного удешевления продуктов и повседневных товаров, по словам Габудиной, не стоит. Она пояснила, что российские продукты, которые производятся внутри страны, почти не зависят от курса доллара. Так что сильного снижения цен на них ожидать не приходится.