США ввели новую пошлину на палладий из России

США ввели компенсационную пошлину на палладий из России в 109,1%.

Решение после жалобы американской компании Sibanye-Stillwater и Объединенного профсоюза сталелитейщиков приняло Министерство торговли США, сообщает «Интерфакс».

В документе об ограничениях упоминаются Приокский завод цветных металлов и АО «Уральские инновационные технологии».

В конце апреля уже была введена антидемпинговая пошлина на российский палладий, она составляла 132%.

В самой Америке производство платиноидов нерентабельно.

В компании «Норильский никель», которая контролирует около 40% мирового рынка палладия, считают, что фундаментальные параметры рынка не изменятся.

Поставки российского палладия в США остаются «достаточно существенными», хотя снижались в течение последних лет.