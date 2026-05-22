США ввели пошлины на редкий металл из России

Министерство торговли США намерено установить компенсационные пошлины на импорт в страну необработанного палладия из России. Соответствующее извещение размещено на сайте ведомства.

В Вашингтоне указывают, что российские производители этого драгоценного металла получают субсидии, подпадающие под действие мер США. Как следствие, ввозимый в страну палладий будет облагаться пошлиной в размере в размере 109,1 процента.

В 2024 году США импортировали из России 27,6 тонны палладия. Сумма контрактов превысила 877 миллионов долларов.

Палладий является одним из наиболее редких элементов в земной коре. Благородный металл платиновой группы применяется при производстве катализаторов для автомобилей, в электронной и химической промышленности.

Крупнейшее месторождение палладия в мире находится в Норильске.