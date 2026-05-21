Кремль заявил о достигнутом прогрессе по «Силе Сибири - 2»

Россия и Китай наблюдают прогресс в достижении договоренностей по "Силе Сибири - 2".
По ключевым деталям достигнуто понимание, но соглашение еще предстоит финализировать, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Действительно достигнут прогресс, действительно достигнуто понимание по многим ключевым деталям темы "Силы Сибири - 2", - отметил представитель Кремля. - Прогресс можно и нужно констатировать". "Но пока мы еще не подошли к финализации этой договоренности, еще остается доработать ряд нюансов. Работа будет продолжена", - заключил Песков.