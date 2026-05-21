Инвестиционный бум и торговые войны: во сколько Трамп обходится экономике США

Американская экономика демонстрирует высокий рост. Однако экономисты спорят о том, каким бы он был, если бы не торговые войны президента США Дональда Трампа, а также постоянные изменения тарифов и массовые депортации мигрантов. Что происходит в США, разбиралось издание ProFinance.Ru.

Изначально эксперты ожидали, что политика Трампа приведет к серьезному замедлению экономики, но этого не произошло. В 2025 году ВВП США вырос на 2,1%, тогда как Великобритания, Франция и Япония с трудом удерживали рост около 1%.

Факторами, влияющими на рост экономики США, стали: масштабный бум вокруг искусственного интеллекта и резкий рост инвестиций в дата-центры, чипы, системы охлаждения и программное обеспечение, что принесло рост ВВП США примерно на 0,2%, мощный рост американского фондового рынка, принесший дополнительные 0,3%, а также стимулирующие меры Трампа.

«Белый дом упростил правила для корпоративных слияний, начал сокращать регулирование и ослабил ограничения на частное кредитование. Налоговый пакет 2025 года также стал мощным стимулом для бизнеса. В среднем независимые оценки - включая расчеты Budget Office, Tax Foundation, Tax Policy Center и Yale Budget Lab - показывают, что эти меры могли добавить около 0,2% роста ВВП в первый год и около 0,4% в 2026 году», - отмечает издание.

Однако, если объединить эффект ИИ-инвестиций, фондового рынка и налоговых стимулов, экономика США должна была бы расти значительно быстрее. И здесь экономисты начинают говорить о «налоге MAGA».

Так, Peterson Institute считает, что тарифная политика Трампа сократила рост реального ВВП примерно на 0,2%, ударив по потребительским расходам и прибыли бизнеса. В Brookings Institution же пришли к выводу, что миграционная политика добавила еще минус 0,2%.

Но самым серьезным факторам стала – неопределенность. Индекс неопределенности экономической политики, разработанный Скоттом Бейкером и его коллегами, вырос более чем на 100 пунктов после избрания Трампа. Исторически такие скачки сопровождались падением инвестиций на 5–10%.

На фоне этого, если исключить инвестиции, связанные с ИИ, то окажется, что вложения в нежилой основной капитал за последние четыре квартала сокращались примерно на 3% в годовом выражении, в промышленное и транспортное оборудование - более чем на 2%, а строительство производственных объектов - примерно на 20%.

«Эта инвестиционная слабость сама по себе сокращает рост ВВП примерно на 0,4%. Экономисты считают, что ключевую роль здесь играет именно политическая неопределенность», - говорится в статье.

Таким образом, если сложить эффект тарифов, миграционных ограничений и снижения деловой активности, получается примерно минус 0,8% роста ВВП. А война в Иране и фактическое закрытие Ормузского пролива усилили энергетический шок, который дополнительно влияет на реальные доходы населения и прибыль компаний.

Без «налога MAGA» экономика США могла бы приближаться к 5% роста - уровням, которые в этом столетии наблюдались лишь несколько раз, не считая восстановления после пандемии, пишет издание.

Напомним, что 2025 году президент США ввел тарифы на продукцию десятков стран в размере от 10% (против Великобритании) до 145% (против Китая). В ходе переговоров часть пошлин была пересмотрена. При этом американский лидер неоднократно рассказывал, что США стали получать триллионы долларов тарифных доходов.

Также после прихода к власти Дональда Трампа в США была резко ужесточена миграционная политика. Президент даже заявил, что хочет лишать американского гражданства мигрантов, пойманных на совершении преступлений. Он отметил, что эта мера должна коснуться и тех, кто получил паспорт при администрациях предыдущих лидеров страны.

При этом в городах США проходили масштабные рейды силовиков по задержанию мигрантов, которые приводили к массовым беспорядкам. В частности, протесты вспыхнули в Лос-Анджелесе. После чего Трамп объявил об отправке в город двух тысяч военнослужащих Национальной гвардии, а власти Калифорнии обвинили президента в подстрекательстве и подали в суд на его администрацию. Протесты также были в Вашингтоне, Нью-Йорке, Бостоне, Чикаго, Далласе. А в Миннесоте после того как миграционная служба застрелила женщину, прошли уличные стычки между протестующими и силовиками, в ходе которых использовалась пиротехника, дубинки и слезоточивый газ.