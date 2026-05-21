Наложенные на Россию санкции нужно снять. К этому призвал депутат Народного собрания Болгарии Ангел Георгиев в интервью ТАСС.

По его словам, Болгария заинтересована в получении газа и нефти по доступной цене. Он также выступил за совместное строительство фабрики по производству самолетов МиГ-21 на болгарской территории.

«Мы считаем, что необходимо снять санкции, наложенные на Россию. Наша партия [«Возрождение»] в парламенте Болгарии придерживается того, что необходимо снять все санкции и укрепить связь Болгарии и России», — сказал он.

Ранее новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр назвал условие возвращения Европы к закупкам российского газа. «Я полагаю, что когда война закончится, весь Евросоюз вернется к закупкам российского газа, потому что он дешевле. Это диктуют факторы конкуренции и географии», — отметил он.