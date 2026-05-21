В Европе повысили прогноз роста российской экономики

Еврокомиссия (ЕК) незначительно повысила прогноз роста российской экономики в 2026 году. Об этом говорится в отчете ЕК.

Предыдущая оценка подразумевала прирост на уровне 1,2 процента, обновленная — на 1,3 процента. Таким образом, ЕК повысила прогноз роста российской экономики на 2026 год на 0,1 процентного пункта (п.п.). Что касается дальнейших перспектив, то в 2027 году, ожидают европейские аналитики, динамика увеличения ВВП России замедлится до 1,1 процента против прежних 1,2 процента. Этот прогноз был понижен на 0,1 п.п.

В ЕК отметил важную роль устойчивого частного потребления в России. Именно этот фактор, полагают эксперты, не допустил еще более выраженного замедления экономической активности в стране на фоне масштабных западных ограничений. Впрочем, санкции Евросоюза и США усиливают давление на российскую экономику.

«Это нашло отражение в ухудшении бюджетных показателей и в росте уровня задолженности в частном секторе», — констатировали в ЕК.

Об усилившемся влиянии западных санкций на экономику России ранее предупреждали в том числе отечественные отраслевые специалисты. Прежняя модель роста, основанная на сочетании рост зарплат, доходов и потребления населения, жилищного строительства и импортозамещения, исчерпала себя, подчеркивали аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Новых же драйверов за последнее время в стране так и не появилось. При таком раскладе российский ВВП уже в скором времени будет ждать неизбежная рецессия, пришли к выводу в профильной организации.