"Газпром" заявил о продолжении антирекордов Европы в заполнении ПХГ

Закачка газа в европейские ПХГ 18 и 19 мая стала минимальной для этих суток за всю историю наблюдений, говорится в сообщении "Газпрома".

"Европа продолжила антирекордную серию по закачке газа в подземные хранилища. 18 и 19 мая, по данным Gas Infrastructure Europe, закачка газа в европейские ПХГ снизилась до минимального для этих суток уровня за всю историю наблюдений", - отмечается в сообщении.

Таким образом, согласно наблюдениям "Газпрома", антирекордная серия Европы длится с 12 мая с коротким перерывом на одни сутки (17 мая).

В компании вновь напомнили, что цены на газ на европейском рынке также не способствуют восполнению запасов. Так, на нидерландском хабе TTF цены с поставкой "на день вперед" и "на месяц вперед" остаются существенно выше цен на предстоящую зиму.

"Не добавляют оптимизма европейским операторам и ремонтные работы на объектах газовой инфраструктуры, что сокращает объем доступного на рынке газа", - подчеркнули в холдинге.

Согласно требованиям Еврокомиссии, страны ЕС должны обеспечивать заполнение своих хранилищ газом на 90% в период с 1 октября по 1 декабря каждого года. Кроме того, допускается 10-процентная гибкость в случае сложных условий заполнения ПХГ. Таким образом, нетто-закачка в европейские хранилища к началу осенне-зимнего периода 2026-2027 годов должна составить не менее 68 млрд куб. м для выполнения нормы заполненности. Годом ранее Европа смогла достичь лишь показателя порядка 55 млрд куб. м.

Текущий летний сезон, вероятно, пройдет при более высоких ценах на топливо из-за обострившейся в результате ближневосточного конфликта борьбы за свободные объемы сжиженного природного газа на рынке с Азией. "Газпром" спрогнозировал, что запасы газа в ПХГ Европы к следующему отопительному сезону могут не достигнуть даже 70%.