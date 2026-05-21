ЦБ повысил прогноз по прибыли банков

ЦБ РФ повысил прогноз по прибыли банковского сектора на 2026 год до 3,4-3,9 трлн руб. с 3,3-3,8 трлн руб., следует из материалов регулятора.

При этом регулятор напоминает, что в I квартале банки заработали 1,2 трлн руб.

ЦБ РФ с учетом того, что в первом квартале маржа осталась высокой, скорректировал прогноз на 2026 год вверх и ожидает чистую процентную маржу в диапазоне 4,4-4,6% (ранее прогнозировали 4,3-4,5%).