Иран и Оман введут общую систему сборов за проход через Ормузский пролив

Иран обсуждает с Оманом возможность создания постоянной системы сборов за проход судов через Ормузский пролив, чтобы официально закрепить контроль над судоходством в этом стратегически важном районе. Об этом в интервью Bloomberg заявил посол Ирана во Франции Мохаммад Амин-Неджад.

По словам дипломата, обе страны намерены мобилизовать все имеющиеся ресурсы для обеспечения безопасности и управления навигацией наиболее подходящим способом.

Детали разрабатываемой системы, включая размеры сборов и механизмы их взимания, пока не раскрываются.

Ормузский пролив является одним из ключевых морских коридоров в мире, через который проходит около 20% мировых поставок нефти. Любое изменение режима судоходства в этом районе может иметь серьезные последствия для глобального энергетического рынка.

Переговоры между Тегераном и Маскатом свидетельствуют о стремлении Ирана укрепить свои позиции в регионе и получить дополнительные рычаги влияния на проходящие через пролив торговые суда, отмечает Bloomberg.