Экономист связал укрепление рубля с ростом цен на нефть

Экономист Денис Ракша выразил мнение, что рубль укрепляется к доллару из-за роста цен на нефть и ослабления американской валюты.

Об этом он рассказал в интервью Общественной Службе Новостей. По его словам, долгое время курс рубля был фактически отвязан от нефтяных цен и зависел прежде всего от бюджетного правила — валютных операций Минфина России и Банка России на внутреннем рынке.

После приостановки валютного правила и роста цен на нефть ситуация изменилась, отметил Ракша.

«Соответственно вместо бюджетного правила на курс рубля стали действовать цены на нефть, которые всё время растут», — пояснил экономист.

В свою очередь аналитик Дмитрий Голубовский в разговоре с «Бизнес Online» объяснил крепкий рубль притоком валютной выручки и высокой реальной ставкой.

«Сейчас на нашу биржу поступила вся валютная выручка, которая шла с марта. Это, во-первых, то, что было получено при высоких ценах на нефть, а во-вторых, при повышенных объёмах продаж, потому что большое количество танкеров ещё с прошлого года зависло где-то в море под давлением американских санкций, а со второй половины марта чёрное золото свободно продаётся», — отметил он.

Ранее сообщалось, что рубль лидирует по росту курса к доллару среди остальных валют.