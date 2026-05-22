В МИД заявили о желании американского бизнеса вернуться в Россию

Американский бизнес по-прежнему заинтересован в присутствии на российском рынке и ждет возможности на него вернуться. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил заместитель руководителя МИД России Сергей Рябков.

Он отметил, что США продолжают проводить санкционную политику в отношении партнеров России, запрещая им покупать доступные российские энергоносители и пресекая возможность сотрудничать в других областях.

Рябков добавил, что американский бизнес «по-прежнему сохраняет интерес к присутствию на российском рынке».

До этого замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в рамках Биржевого форума Московской биржи заявил, что западные инвесторы могут вернуться на российский рынок в течение года.

В марте «Ведомости» писали, что западный бизнес в период с 2022 по 2025 год недополучил в России свыше $610 млрд выручки и как минимум $16 млрд чистой прибыли.

Если в 2021 году компании недружественных стран заработали на российском рынке более $280 млрд, то в последующие четыре года — в среднем на $153 млрд меньше ежегодно.