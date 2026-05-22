Миру грозит схожий с 2008 годом кризис

Если Ормузский пролив останется закрытым в августе, это может привести к кризису, схожему с тем, который был в 2008 году, сообщает Bloomberg.

«Закрытие Ормузского пролива грозит рецессией, сравнимой с 2008 годом», – пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков консалтинговой компании Rapidan Energy Group.

Указывается, что сценарий, при котором судоходство через Ормузский пролив не будет восстановлено до августа, может обернуться для мировой экономики тяжелыми последствиями.

Базовый прогноз экспертов предполагает открытие водного пути в июле. В этом случае среднее снижение спроса на нефть составит 2,6 млн баррелей в сутки, а спотовая цена на эталонную марку Brent летом достигнет пика около 130 долларов за баррель.

Затягивание ситуации потребует еще большего снижения спроса для компенсации шока предложения в августе и сентябре. Этого может быть достаточно, чтобы спровоцировать годовое падение мирового потребления нефти в 2026 году. Несколько ведущих прогнозистов уже ожидают редкого сокращения мирового спроса в этом году.

«Текущая макроэкономическая ситуация менее экстремальна, чем в 1970-х или в 2007-2008 годах», – отметили аналитики Rapidan, указав на снижение энергоемкости экономик и более надежные основы денежно-кредитной политики.

Однако они добавили, что это не нейтрализует риск усугубления финансовой уязвимости из-за скачков цен на нефть.

Задержка открытия пролива до августа увеличит дефицит предложения в третьем квартале примерно до шести млн баррелей в сутки, заявили в компании. Это произойдет в тот момент, когда запасы приблизятся к критически низким уровням. Даже при возобновлении поставок в начале августа рынки столкнутся с дефицитом, поскольку запасы сырой нефти продолжат снижаться до сентября.

