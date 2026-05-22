Пашинян отреагировал на ограничение на ввоз в РФ цветов из Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что введение ограничений на ввоз в Россию цветочной продукции армянского производства является рабочим моментом, связанным с соответствием фитосанитарным стандартам.

"Эти ограничения всегда были, потому что у любых товаров, которые не соответствуют фитосанитарным стандартам, в их отношении всегда были ограничения и всегда будут. И подобная ситуация за последние 8 лет была десятки раз, и не только фитосанитарные - другие проблемы тоже были, связанные с другими товарами, и на заседаниях ЕАЭС мы эти проблемы обсуждаем", - сказал он на брифинге.

Премьер отметил, что в Армению прибыла делегация для проверки.

"Это очередная рабочая ситуация", - подчеркнул Пашинян.

20 мая Россельхознадзор сообщил, что с 22 мая 2026 года вводит временные ограничения на ввоз цветочной продукции происхождением и отправлением из Армении до окончания инспекции тепличных хозяйств и завершения анализа ее результатов.

21 мая министр экономики Армении Геворг Папоян сообщил, что его ведомство не получало официального сообщения от Россельхознадзора о введении ограничений. Позже в этот же день Россельхознадзор сообщил, что направил письмо об ограничении поставок цветов в адрес руководителя Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении.