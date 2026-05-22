Раскрыта главная опасность «теневиков» для экономики РФ

Роструд и Минтруд России оценивают потенциальную численность работающих без официального оформления россиян в 5 млн человек. Какую опасность для экономики представляют «теневики», рассказали опрошенные «Комсомольской правдой» эксперты.

Газета напомнила, что форм теневой занятости достаточно много, среди них и распространенная схема, когда сотрудников оформляют не по трудовому договору, а в качестве самозанятых или по договору гражданско-правового характера (ГПХ).

По словам профессора Финансового университета при Правительстве РФ Александра Сафонова, наибольшее распространение неформальная занятость получила в тех сферах, где ее сложно контролировать. Например, в строительстве, а также в общепите и торговле.

«Миллионы наших сограждан находятся вне юридического поля: они лишены полноценного пенсионного обеспечения, возможности кредитования. Эти люди строят чужие дачи, воспитывают чужих детей и так далее - никак не оформляя свои отношения с работодателями», - пояснил научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.

Эксперт отметил, что триллионы рублей, которые такие работники официально заплатили бы в виде налогов, сейчас идут мимо бюджета.

В свою очередь глава Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов оценил потери бюджета из-за теневой занятости в 11 трлн рублей в 2025 году.

Традиционно много «теневиков» на Северном Кавказе. Так, в Ингушетии и Дагестане, по данным «Финэкспертизы», на одну официальную вакансию, размещенную через службы занятости, приходятся десятки, а то и сотни «резервистов». Хотя значительная часть граждан, формально входящих в кадровый резерв, фактически занята в неформальном секторе: малом бизнесе, семейных хозяйствах.

В Москве, где официальная безработица составляет всего 1%, также есть «теневики»: репетиторы, клинеры, мастера по ремонту, няни и сиделки.

Вывод «из тени»

Государство активно борется с «теневыми» схемами и, по данным, которые озвучил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, за два года удалось вывести в легальное поле около 2 млн человек.

«За минувший год межведомственными комиссиями были легализованы 979 тысяч человек. Для сравнения: в 2024 году благодаря этой работе из теневой занятости было выведено 810 тыс. человек», - пояснил он.

Для вывода «из тени» в регионах работают комиссии с участием налоговиков, представителей Роструда, МВД, прокуратуры, органов занятости, которые анализируют данные и вызывают представителей компаний на заседания. Внедряется автоматический обмен данными между ФНС, Соцфондом и Рострудом, что позволяет с высокой вероятностью выявлять компании, где практикуют «серые» выплаты или не оформляют сотрудников официально.

При выявлении теневой занятости организация может попасть в «черный список» и будет чаще подвергаться проверкам, лишиться возможности претендовать на меры господдержки. Также за попытку уйти от налогов на компанию может быть наложен штраф, предусмотрена и административная ответственность.

Ранее эксперты предупредили, что законопроект Госдумы об обязательной ежегодной индексации оплаты труда для частных компаний может иметь негативные последствия для бизнеса и рынка труда. Они допустили, что эта мера может спровоцировать рост теневой занятости.