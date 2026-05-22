Пакистан решил создать стратегические резервы нефти

Правительство Пакистана планирует создать стратегические нефтяные резервы в глубоководном порту Гвадар (провинция Белуджистан), расположенном в нескольких сотнях километров от Ормузского пролива - одного из ключевых маршрутов мировой транспортировки нефти. Об этом сообщила газета The Express Tribune со ссылкой на источники.

К реализации проекта Energy City Исламабад намерен привлечь, по данным издания, ближневосточные страны - производители углеводородов, в том числе Кувейт и Саудовскую Аравию. Такие стратегические резервы будут использоваться Пакистаном в приоритетном порядке "в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, таких как начало войны", рассказал газете один из чиновников.

По словам министра по морским делам Мухаммада Джунаида Анвара Чаудхари, Energy City предоставит международным заинтересованным сторонам возможность хранить нефть, сжиженный природный газ и сжиженные углеводородные газы для дальнейшего экспорта.