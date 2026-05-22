Громкий сигнал для Армении: что стоит за «цветочной блокадой» России

Россия заблокировала поставку цветов из Армении и напомнила, что продает Еревану газ втрое дешевле, чем Европе. Как сообщает «Царьград», громкие сигналы для армянских властей прозвучали в один день и это не случайность.

«Цветочная блокада»

Поставки цветов из Армении временно прекращены с 22 мая «для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России». Причиной стали 135 случаев обнаружения вредителей при ввозе 96,2 млн цветов. За весь прошлый год таких прецедентов было всего 175. Сейчас в тепличных хозяйствах поставщиков идут проверки, до окончания которых Россельхознадзор наложил запрет на ввоз всей местной флористики.

Армения в последние годы нарастила поставки роз, альстромерии, гвоздик и тюльпанов в страны ЕАЭС. Из-за запрета Ереван мог потерять рынок сбыта объемом минимум 4,8 млрд рублей. На России меры тоже скажутся, но импульс для развития получит отечественный производитель, а до тех пор нишу могут занять конкуренты из Турции, Африки и Южной Америки.

Однако претензии к поставщикам из Армении накопились не только по части цветов. На днях они пытались ввезти в Россию партию якобы радужной форели, которая в итоге оказалась европейским лососем. Россельхознадзор усомнился, что в армянских водах можно поймать рыб-мутантов весом более 5 кг и теперь проводит проверку.

Есть проблемы и с армянским коньяком. Весной 2026 года Всероссийский НИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности исследовал 71 образец коньяка с армянской этикеткой, купленный в крупнейших торговых сетях России. Оказалось, что в половине случаев спирт был не виноградного происхождения, а 85% образцов не имеют права называться коньяком. Вместе с тем полки магазинов им забиты, однако, как и в случае цветов возникает вопрос — откуда в Армении столько сырья.

«Цветочная блокада» воспринимается в первую очередь как способ геополитического влияния на союзника, стремящегося в сторону ЕС. Однако это не единственный рычаг, который может задействовать Москва. Так, полтора года назад Россия подписала с Арменией договор о поставке 1,75 млн доз вакцины против ящура. Если Москва перестанет отправлять Еревану гуманитарную помощь по этой линии, то тот останется с заболеванием один на один.

Зависимость от России

Ряд недружественных шагов, которые Ереван предпринял за последний год, стал темой специального заседания рабочей группы Совбеза 20 мая. В ходе него секретарь Совбеза Сергей Шойгу напомнил о русских «плюшках». Доля России в армянском товарообороте достигает 36%, а экспорт армянской сельхозпродукции в Россию достигает 98%.

Основная статья экспорта из РФ в Армению — газ, нефтепродукты и топливо, которые идут по ценам втрое ниже рыночных. Россия также является ключевым поставщиком пшеницы и других продуктов питания. Кроме того, Ереван закупает металлургическую и химическую продукцию, стройматериалы, транспорт, промышленное оборудование, электронику. Половина всех туристов в Армению едут из России, а объем денежных переводов из РФ в страну достиг 3,9 млрд долларов — 13% армянского ВВП.

Премьер-министр Никол Пашинян тем временем продолжает держать курс на вступление в ЕС, хотя страна пользуется преференциями, которые дает членство в ЕАЭС. Однако усидеть на двух стульях не получится.

Украинский путь

Политолог Юрий Светов подчеркнул, что Армения уверенно идет по пути Украины. Он считает, что рано или поздно Ереван уйдет от Москвы. Он заметил, что в армянской столице находится самое крупное американское посольство США в Европе, 2 тысячи сотрудников.

«Чем занимаются эти люди? Переверстывают сознание армян. Пашинян отказался от Нагорного Карабаха, и армянское общество это проглотило — его переизбрали. Выберут и в этот раз. Вопрос в том, готовы ли мы платить за то, чтобы Армения поддерживала с нами нормальные отношения, или хотим диктовать свои условия?», — заявил он.

Отмечается, что Россия не хочет терять Южный Кавказ, а в армянском Гюмри находится военная база российских войск. Кроме того, Армения граничит с важным союзником РФ — Ираном. По этой причине Москва осторожна в диалоге с Ереваном, однако терпению есть предел.

«С Грузией мы этот путь уже проходили – сначала запретили цветы, потом вино. Сейчас найдут какую-то гадость в армянском коньяке. То есть потихоньку будут придавливать. Но для армянского общества, которое хочет в Евросоюз, это будет лишним доказательством того, что от России нужно уходить», — констатировал эксперт.

Политолог Алексей Ярошенко считает, что Россия повторяет ошибку, допущенную с Украиной, когда поставляет газ дешевле рыночной цены. По мнению эксперта, попытка привязать к себе постсоветские страны не работает. Он обратил внимание, что Украина и Грузия показали, что бывает с теми, кто отворачивается от Москвы — их превращают в «вооруженный террористический таран».