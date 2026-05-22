Основатель «Лукойла» высказался о стратегии нефтегазовой отрасли

Стратегию развития нефтегазовой отрасли нельзя строить на возникших из-за ситуации в Ормузском проливе ценах на сырье.

Об этом основатель «Лукойла», учредитель фонда региональных соцпрограмм «Наше будущее» Вагит Алекперов заявил в интервью «России 24».

«Мы считаем, что сегодня иранская проблема — это проблема локальная, но которая влияет на глобальный рынок», — сказал миллиардер, отметив, что ситуация «может очень быстро рассосаться», а стратегия в нефтяной сфере должна строиться «на реальных ценах и на реальной экономике». «Это дополнительный доход бюджета, дополнительный доход компаний, но мы должны понимать, что он очень краткосрочный. И то, что мы сделали ранее, вот это надо развивать», — подчеркнул один из богатейших людей России.

В апреле он занял третье место в списке самых состоятельных граждан по версии Forbes. Издание тогда оценило состояние Алекперова в 29,5 миллиарда долларов.