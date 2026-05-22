ЦБ обсуждает с Минцифры включение всех банков в «белые списки»

Банк России ведет переговоры с Минцифры о включении всех банков в «белые списки».

Об этом в пятницу, 22 мая, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на VIII съезде Ассоциации банков России.

— Идеальная и правильна ситуация, когда кредитные организации, которые получили лицензию, включены в эти «белые списки». Надо будет продолжать диалог с Минцифры, — цитирует ее РИА Новости.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выступал с аналогичной инициативой. По его словам, это необходимо для сохранения равных условий конкуренции организаций.

20 февраля президент России Владимир Путин также подписал закон, который обязывает операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию Федеральной службы безопасности.

Согласно нововведению, конкретные случаи, в которых ведомство может требовать отключать связь, будут определяться нормативными актами, установленными главой государства.

