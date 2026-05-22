Положение ЕС «усугубляется» из-за ситуации с газом

Европейские компании ожидают скорого завершения кризиса на Ближнем Востоке и не хотят покупать газ по текущим ценам. Это создает риски нехватки топлива в хранилищах в преддверии зимы, заявил News.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

По его словам, европейские компании ждут, что «кризис вокруг Ирана закончится, пролив откроется, а цены на топливо снизятся».

«Но проблема в том, что они ждали этого в марте, апреле. Вот уже май скоро закончится, а они все ждут. То есть риск, что хранилища не заполнят, велик. Кроме того, сейчас в Европе, в сезон кондиционирования, потребление газа вырастет», — пояснил эксперт.

Игорь Юшков прогнозирует, что в том случае, если ЕС не успеет закачать в хранилища достаточное количество топлива, зимой придется много импортировать, а значит «еще больше платить».

«Эти проблемы европейцы создали себе сами, поэтому положение у них усугубляется», — уверен он.

Также, по словам ведущего аналитика, риск для Евросоюза умножает и решение о запрете импорта российского трубопроводного и сжиженного природного газа по краткосрочным контрактам.

Напомним, США и Израиль атаковали Иран 28 февраля. Помимо ударов по американским базам и территории Израиля, Тегеран перекрыл Ормузский пролив, что привело к резкому росту цен на энергоносители. Агентство Reuters подсчитало, что война США на Ближнем Востоке уже обошлась компаниям по всему миру как минимум в $25 млрд и эта сумма будет расти.