Глава ВТБ сравнил состояние российской экономики с анекдотом

Глава ВТБ Андрей Костин сравнил состояние российской экономики с анекдотом про «деда, который слышит свист во время секса». Об этом сообщает РБК.

Такое сравнение он привел во время конференции ассоциации банков России. Говоря о состоянии российской экономики Костин вспомнил анекдот.

«Приходит к врачу пациент с жалобой. Доктор спрашивает: “Какая?” — “Понимаете, когда я занимаюсь сексом, у меня свист в ушах”. Врач говорит: “Вам сколько лет?” — “80” — “А вы что, аплодисментов ожидаете?”», — рассказал Костин.

Глава ВТБ объяснил, что с 2014 года российские банки находятся под санкциями, но на протяжении уже 12 лет сектор продолжает развиваться. При этом Костин подчеркнул, что «надо быть довольным» тем, как развивается экономика.

«Мы накопили капитал, мы кредитуем экономику, все это работает», — добавил он.

Ранее Костин сравнил взаимодействие банков и ЦБ с героями мультфильма «Том и Джерри».