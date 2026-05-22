Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в РФ минеральной воды «Джермук»

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) приостановила ввоз и оборот в РФ всех партий минеральной воды «Джермук». Об этом сообщается в канале ведомства в мессенджере «Макс».

«С 22 мая 2026 года Роспотребнадзор ввел временную санитарную меру по приостановлению ввоза и оборота на территории Российской Федерации пищевой продукции: «Минеральная природная лечебно-столовая питьевая газированная вода «Джермук», изготовитель ЗАО «Джермук Групп». Указанная продукция не соответствует информации, указанной в маркировке, что является нарушением требований пункта 10 раздела 3 ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», – говорится в публикации.

Как уточняется, в воде было выявлено превышение содержания гидрокарбоната – иона, хлоридов и сульфатов.

«Введение в заблуждение относительно лечебных свойств продукции может привести к неэффективному лечению, ухудшению здоровья. Роспотребнадзор направил соответствующие уведомления в Евразийскую экономическую комиссию, уполномоченные органы государств – членов Евразийского экономического союза», – отмечается в сообщении.

Ситуация с оборотом минеральной воды «Джермук» остается на контроле Роспотребнадзора, подчеркнули в ведомстве.