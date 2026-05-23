АдГ потребовала пересмотреть планы передачи Украине ТЭС "Северного потока"

Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) потребовала в Бундестаге не передавать Украине теплоэлектростанцию "Северного потока". Как сообщил телеканал NTV, вопрос вынесен на рассмотрение парламентского комитета по экономике и энергетике.

АдГ требует оставить ТЭС в сохранности на своем месте в общине Лубмин (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания), где находится точка выхода на берег "Северного потока". Как отметил депутат Лайф-Эрик Хольм, инициировавший обсуждение темы, отношения с Россией после завершения конфликта на Украине могут нормализоваться и тогда, по его мнению, не исключено, что поставки по газопроводу возобновятся.

В конце апреля газета Nordkurier писала, что власти ФРГ решили подарить Украине электростанцию, расположенную на севере страны, которая раньше работала на газе, поступавшем по "Северному потоку". Речь идет об установке по комбинированному производству электроэнергии и тепла, принадлежащей компании Industriekraftwerk Greifswald GmbH. До 2022 года она служила для преобразования в электроэнергию газа из "Северного потока".

Компания Sefe Securing Energy for Europe (SEFE) подтвердила планы демонтажа ТЭС и передачи ее Украине. В компании отметили, что после прекращения поставок российского газа по дну Балтийского моря использование установки якобы стало "экономически нерентабельным". После изучения всех вариантов было принято решение в рамках гуманитарной помощи предоставить ее в распоряжение украинской компании - оператора электростанций, которая должна сама заняться транспортировкой ТЭС.