«Газпром» зафиксировал исторический минимум закачки газа в ПХГ Европы

В сезон закачки газа европейские подземные хранилища 20 мая пополнились рекордно слабо, а Германия и Франция уже перешли к нетто-отбору, отмечают российские газовики.

«Газпром» сообщил, что 20 мая был зафиксирован очередной антирекорд закачки газа в европейские подземные хранилища. По данным Gas Infrastructure Europe, пополнение запасов газа в этот день опустилось до минимального для указанных суток уровня за всю историю наблюдений, говорится в сообщении компании.

В «Газпроме» уточнили, что на фоне сезона закачки Германия и Франция 20 мая вообще перешли к нетто-отбору газа из подземных хранилищ. Эти страны забрали из ПХГ больше топлива, чем закачали обратно, подчеркнули в «Газпроме».

Как накануне писала газета ВЗГЛЯД, закачка газа странами ЕС в подземные хранилища находится на историческом минимуме для второй половины мая.

В середине мая Газпром сообщил о трехдневном антирекорде нетто-закачки газа в европейские ПХГ 12–14 мая с минимальными для этих дат объемами за всю историю наблюдений. Ранее сообщалось, что к концу февраля запасы газа в подземных хранилищах Европы снизились до 29,98% мощности и приблизились к минимальным значениям за всю историю наблюдений.