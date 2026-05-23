Вице-спикер Национального совета (однопалатного парламента) Словакии Тибор Гашпар заявил о надвигающихся на республику тяжелых экономических временах.

Слова вице-спикера словацкого парламента приводит новостной портал Dennik N.

Как заметил Гашпар, Словакия идет в направлении худших с точки зрения экономики времен. Он объяснил это тем, как Европейский союз (ЕС) ведет себя в экономической сфере.

По словам парламентария, конкурентоспособность Европы снижается. Он обратил внимание на то, что электроэнергия в ЕС дороже, чем в США в полтора раза, а газ — втрое дороже, чем в Штатах.