Стоимость нефти упала на фоне договоренностей США и Ирана

Котировки эталонных марок сырья продемонстрировали резкое снижение ниже 95 долларов за баррель благодаря позитивным ожиданиям от возможного открытия Ормузского пролива.

В начале недели мировые рынки углеводородов отреагировали масштабным падением на фоне политического оптимизма, передает РИА «Новости».

Стоимость августовских фьючерсов марки Brent снизилась более чем на 5% и впервые с апреля опустилась ниже 95 долларов за баррель. Июльские контракты на WTI также подешевели, достигнув отметки в 91 доллар.

Поводом для позитивных настроений инвесторов стала публикация The New York Times о достижении принципиального согласия между Вашингтоном и Тегераном. Речь идет о возможном скором открытии Ормузского пролива для движения торговых судов. При этом точные сроки нормализации судоходства и вопрос сохранения иранского контроля над акваторией остаются неизвестными.

«Несмотря на все оговорки и риски, которые остаются в отношении мирного соглашения и Ормузского пролива, теперь появился свет в конце тоннеля, который принесет некоторое облегчение ценам на нефть в краткосрочной перспективе», – отметил аналитик MST Marquee Сол Кавонич.

О конструктивном характере переговорного процесса с иранской стороной ранее также сообщал президент США Дональд Трамп.

