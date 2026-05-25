Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян назвал искусственно раздутой проблему с запретом на ввоз товаров в Россию и отметил, что данная тема специально муссируется отдельными политическими лицами.

"Проблема не такого масштаба и не такой глубины, как представляется, и специально муссируется со стороны отдельных политических лиц и СМИ. Но проблема есть, и она была неделю, год, десятилетие назад. То есть при обороте в таких объемах всегда такие проблемы могут возникать. Что сейчас мы слышим со стороны соответствующих российских агентств: этот товар не соответствует определенным требованиям. Делают лабораторные исследования, иногда предположение оказывается неверным, а иногда верным", - сказал он журналистам.

Министр отметил, что каждая страна имеет право запрещать ввоз некачественных товаров, и указал, что есть и другие страны, отдельные товары которых получили запрет на ввоз в Россию.

20 мая Россельхознадзор сообщил о том, что с 22 мая 2026 года вводятся временные ограничения на ввоз цветов из Армении.

22 мая Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России всех партий армянской минеральной воды "Джермук" из-за нарушения обязательных требований.

23 мая Роспотребнадзор сообщил о приостановке реализации продукции, произведенной армянскими компаниями ЗАО "Веди-алко", ООО "Абовянский коньячный завод", а также ООО "Винно-коньячный дом "Шахназарян", из-за нарушения обязательных требований.