Tasnim: США обязуются снять санкции с иранской нефти на время переговоров

Соединённые Штаты обязуются снять санкции с иранской нефти на время переговоров, сообщает Tasnim.

«Детали предварительного «возможного» соглашения между Ираном и США предполагают, что Вашингтон обязуется в течение переговорного периода отменить нефтяные санкции против Ирана», — говорится в публикации.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что сделка с Ираном в значительной степени согласована.

В Axios писали, что сделка США и Ирана предусматривает продление перемирия на 60 дней.

Также сообщалось, что США снимут блокаду с иранских портов и ослабят ряд санкций в рамках меморандума о взаимопонимании, который планируют подписать для урегулирования конфликта.