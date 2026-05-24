Tasnim: США обязуются снять санкции с иранской нефти на время переговоров
Соединённые Штаты обязуются снять санкции с иранской нефти на время переговоров, сообщает Tasnim.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что сделка с Ираном в значительной степени согласована.
В Axios писали, что сделка США и Ирана предусматривает продление перемирия на 60 дней.
Также сообщалось, что США снимут блокаду с иранских портов и ослабят ряд санкций в рамках меморандума о взаимопонимании, который планируют подписать для урегулирования конфликта.