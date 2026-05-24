Лондон и Париж отвергли идею тратить 0,25% ВВП стран НАТО на Украину

Великобритания и Франция стали основными противниками этого предложения. Против также выступили Испания, Италия и Канада, сообщила британская газета со ссылкой на источники.

В поддержку инициативы высказались семь государств Североатлантического альянса, какие конкретно, не уточняется. Журналисты отметили, что эти страны тратят больше 0,25% ВВП на поддержку Киева. Согласно данным Кильского университета, этому критерию соответствуют Нидерланды, Польша и страны Балтии.

В четверг генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что страны блока не согласятся тратить часть годового ВВП на поставки вооружений Украине. При этом ранее он выступал с таким предложением.