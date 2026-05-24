Промышленность ФРГ остро нуждается в поставках энергоресурсов по доступным ценам, включая закупки из России, написала в своем сообщении, опубликованном в социальной сети X Сара Вагенкнехт, основательница партии BSW.

Сара Вагенкнехт, выступила с резким заявлением об энергетической политике Германии, сообщает ТАСС. Политик подчеркнула, что дальнейшее разрушение промышленного фундамента страны недопустимо.

По словам Вагенкнехт, сложившаяся ситуация, при которой немецкие предприятия платят за энергию больше, чем их конкуренты в любом другом регионе мира, не выдерживает никакой критики. Она отметила, что Германии жизненно необходима новая промышленная и экономическая политика, основанная на здравом смысле, а не на идеологических установках. Политик убеждена, что закупать нефть и газ следует там, где цена является минимальной.

«Наша промышленность, если она не исчезнет, снова нуждается в выгодной по ценам энергии — в том числе из России», — заявила основательница BSW, подчеркнув критичность момента.

В связи с этим она обратилась к канцлеру Фридриху Мерцу с призывом организовать в летний период промышленный саммит. В мероприятии, по её замыслу, должны принять участие представители федерального правительства, региональных властей и объединений работодателей для выработки конкретных мер по преодолению энергетического кризиса.

Ситуация в немецкой экономике продолжает ухудшаться на фоне отказа от российского трубопроводного газа после введения антироссийских санкций. Высокая стоимость энергии уже привела к сокращению производства на ряде крупных заводов и переносу мощностей за пределы Германии. Заявление Вагенкнехт, чья партия выступает за пересмотр внешнеполитического курса ФРГ, вновь обострило дискуссию о цене экономических ограничений для самой Европы.