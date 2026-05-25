Жители РФ могут позволить себе 17,3 тысячи киловатт-часов на среднемесячную зарплату, что значительно выше показателей большинства европейских стран. Итоги исследования публикует РИА Новости.

Лидером рейтинга стала Исландия с почти 26 тысячами киловатт-часов, за ней следуют Лихтенштейн и Норвегия. Самая низкая стоимость электроэнергии зафиксирована в Казахстане — 3,9 рубля за киловатт-час.

В России цена составляет 5,2 рубля, что позволило занять второе место по дешевизне. Замыкает список Молдавия, где жители могут приобрести лишь 3,5 тысячи киловатт-часов в месяц. В большинстве европейских стран тарифы выросли, особенно резко — в Румынии и Молдавии.

В России электроэнергия подорожала на 15%, однако рост зарплат компенсирует это увеличение. Эксперты прогнозируют, что из-за конфликта на Ближнем Востоке доступность электричества в Европе упадет, тогда как в РФ она останется стабильной благодаря регулируемому рынку.