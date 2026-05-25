Нефть подешевела до минимума на фоне сообщений о перемирии США и Ирана

В ходе торгов в понедельник биржевая стоимость эталонной североморской марки нефти Brent в моменте упала почти до 95 долларов за баррель, что стало минимумом с 11 мая. Об этом свидетельствуют данные Investing.

К 16:10 по московскому времени сырьевые котировки упали примерно до 95,2 доллара за баррель. Снижение к уровню закрытия предыдущей сессии к тому моменту составило около 5 процентов. На минимуме котировки опускались до 94,1 доллара за баррель.

Заметное удешевление сырья фиксируется на фоне заявления главы Белого дома Дональда Трампа о продлении перемирия США и Ирана еще на 60 дней. Стороны, как отмечалось, предварительно пришли к такому компромиссу по итогам очередного раунда переговоров по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

На фоне дипломатического прогресса опасения участников фондового рынка по поводу перспектив затяжной блокады Ормузского пролива стали ослабевать. Как сообщили в CNN, последние версии меморандума о взаимопонимании между США и Ираном предусматривают постепенное открытие важнейшей на Ближнем Востоке логистической артерии для иностранных судов и танкеров. Это может поспособствовать притоку дополнительных партий нефти на глобальный энергорынок, что должно снизить дисбаланс спроса и предложения.