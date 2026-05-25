В РСПП назвали меры для стимулирования российской экономики

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в беседе с РИА Новости перечислил меры, которые помогут разогнать российскую экономику. По его словам, властям нужно действовать осторожно, чтобы не задушить бизнес излишним контролем.

Первое — не переусердствовать с «обелением» экономики. Программа работает, налоговые поступления растут, но если перегнуть палку, компании уйдут в тень или закроются, предупредил Шохин.

Второе — решить проблему задержек платежей от крупных заказчиков малому и среднему бизнесу. Госкорпорации часто не специально, но затягивают оплату поставщикам. Нужно менять закупочные политики, убирать дискриминационные условия, запрещающие факторинг, и вводить электронное актирование работ, считает глава РСПП. На прошлой неделе глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал такие задержки «хулиганством» и призвал крупные компании не крутить чужие деньги.

Третье — программы роста производительности, автоматизации и роботизации. Без модернизации оборудования этого не добиться, поэтому важно сохранить стимулы для инвестиций, подчеркнул Шохин.

Четвертое — точечная поддержка системообразующих компаний, которые оказались на грани. По словам Шохина, такие вопросы регулярно рассматриваются и по ним принимаются решения.